Centro civico di via Furietti in Malpensata | cantiere in vista per l’ammodernamento

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel 2022 il Comune di Bergamo avvierà la riqualificazione deldel quartiere della, in via: il progetto del primo lotto di intervento, del valore di ben 850mila euro, è stato approvato in questi giorni dalla Giunta comunale e si focalizza soprattutto sugli impianti dell’edificio e sulla sala polifunzionale, molto utilizzata dal quartiere.

Advertising

Gabicce_Mare : RT @Gabicce_Mare: Nuova Tappa del 'Camper vaccinale' organizzato da Regione Marche e ASUR Area Vasta 1 per la somministrazione delle PRIME,… - civico_x : RT @PoliticaPerJedi: Quel centro tavola era una figata pazzesca. Un’idea sorprendente, una trovata originalissima per rallegrare un ambient… - Ivaneffe_ : Caro Sindaco @matteolepore,mi sembra ridicolo e poco rispettoso nei confronti dei cittadini che vanno a compiere il… - aldo_pompeo : @GaeManfredi Siamo tutti contenti della trasmissione condotta da Alberto Angela. Ma adesso riuscirete a portare un… - janapergliamici : uno scatolone con fratellini e sorelline, ve li stiamo proponendo tutti uno a uno. Il suo destino sarebbe stato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro civico

Versiliatoday.it

...perché per me non esistono sinistra e destra e nemmeno il... Bisogna mettere le persone giuste al momento giusto, occorre puntare sui talenti, sui giovani. Io l'ho sempre detto, sono un...Un successo gli eventi del Cap d'Any al Teatroe nelstorico. In linea con le regole anti - Covid, a partire dall'utilizzo della mascherina Ffp2, proseguono gli appuntamenti ad Alghero inseriti nel ricco cartellone ideato dalla ...Un successo gli eventi del Cap d’Any al Teatro Civico e nel centro storico. In linea con le regole anti-Covid, a partire dall’utilizzo della mascherina Ffp2, ...Nel 2022 il Comune di Bergamo avvierà la riqualificazione del centro civico del quartiere della Malpensata, in via Furietti: il progetto del primo lotto di intervento, del valore di ben 850mila euro, ...