(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Serie A finisce nuovamente nella morsa del-19. Nelle ultime ore, infatti, anche ilha riscontrato due casi dità: si tratta di une di un. Ecco la nota del club granata: “IlFootball Club comunica che due tesserati – une unrisultatial-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione del gruppo squadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale”. SportFace.

Ilha comunicato che due tesserati " une un membro dello staff " sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ...Commenta per primo IlFootball Club comunica che due tesserati - une un membro dello staff - sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ...COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane ...Torino, un calciatore ed un membro dello staff sono positivi al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata con una nota.