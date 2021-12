Nostradamus | la terribile profezia per il 2022 | eccola!

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)torna con unaanche per il: ecco quellaper il nuovo anno che ci apprestiamo ad accogliere. Le parole diper il prossimo anno: terribili eventi in arrivo stando a quanto scritto dall’astrologo francese.Astrologo, francese vissuto nel XVI secolo, Michel de Nostredame è uno dei più importanti scrittori di profezie nella storia; anche oggi, dopo quattro secoli dalla sua morte, i suoi versi fanno discutere. Il linguaggio criptico diha già fatto leggere a molti diversi eventi catastrofici della civiltà mondiale degli ultimi secoli e, a quanto pare, c’è unaanche per il, ladel ...

Advertising

Mariari30057064 : RT @fasulo_antonio: 'Il 2022 sarà un anno terribile, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot su… - pansopher1 : RT @fasulo_antonio: 'Il 2022 sarà un anno terribile, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot su… - faustacu : RT @fasulo_antonio: 'Il 2022 sarà un anno terribile, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot su… - medicojunghiano : RT @fasulo_antonio: 'Il 2022 sarà un anno terribile, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot su… - fasulo_antonio : 'Il 2022 sarà un anno terribile, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nostradamus terribile

Vittorio Sabadin per www.lastampa.it5 Non bastava il Covid: a rovinarci il Capodanno arrivano puntuali anche le profezie di. Il 2022 sarà un anno, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot ...Non bastava il Covid: a rovinarci il Capodanno arrivano puntuali anche le profezie di. Il 2022 sarà un anno, caratterizzato da inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot sugli esseri umani, crisi economica con il trionfo delle criptovaulte e ...Le profezie del celebre astrologo francese per l'anno che verrà non sono affatto benevole. Nostradamus infatti prevede ben sei catastrofi che avrebbero colpito il mondo nel 2022.Profezia Nostradamus, cosa succede nel 2022: tutte le catastrofi tra inflazione, fame, cannibalismo, inizio della supremazia dei robot ...