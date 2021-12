Calendario badminton 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano Mondiali ed Europei

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilper ilsi aprirà con gli, a squadre ed individuali: dal 15 al 20 febbraio a Lahti, in Finlandia, si disputeranno glia squadre miste, mentre dal 25 al 30 aprile sono ingliindividuali, sempre in Finlandia, ma a Vantaa. Le Thomas and Uber Cup Finals, manifestazione equivalente aia squadre, sono ina Bangkok (Thailandia) dall’8 al 15 maggio, mentre iindividuali si terranno in Giappone (sede da definire) dal 21 al 28 agosto, infine le World Tour Finals si giocheranno a Guangzhou (Cina) dal 14 al 18 dicembre., i rankingaggiornati. Nessun azzurro tra i primi 100...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calendario badminton

OA Sport

SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 17 DICEMBRE ) VENERDÌ 17 DICEMBRE 06.00 VELA " SailGP a Sydney ... batterie (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay) 09.00- Mondiali (...SPORT IN TV OGGI (MARTEDÌ 14 DICEMBRE ) MARTEDÌ 14 DICEMBRE: 09.00- Mondiali (diretta streaming su BWF Tv) 09.00 CURLING (Preolimpico) - Quinta giornata maschile: Olanda - ...Il 2022 per il badminton si aprirà con gli Europei, a squadre ed individuali: dal 15 al 20 febbraio a Lahti, in Finlandia, si disputeranno gli Europei a squadre miste, mentre dal 25 al 30 aprile sono ...Le Universiadi 2022 si disputerano a Chengdu (Cina) dal 26 giugno al 7 luglio. La competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo era originariamente in progr ...