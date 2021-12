Edie Sedgwick ci ricorda d’indossare le piume per Capodanno

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Era la seconda metà degli Anni 60.in tubino nero, mary-jane e coprispalle di, incarnava alla perfezione la moda dell’epoca. La it-girl della Factory di Andy Warhol, infatti, aveva uno stile unico. Ma al tempo stesso rappresentativo di un periodo storico in cui tutto sembrava accadere. Attrice, modella, musa, ballerina, proveniente da una famiglia benestante, la sua vita appariva perfetta. In realtà fu costellata di momenti difficili e di sofferenza. Che la portarono alla morte per overdose di barbiturici nel 1971, all’età di soli 28 anni., con tubino, mary-jane e coprispalle di, insieme a Andy Warhol intorno al 1965. Ciò che ci è rimasto di lei, oltre ai film e alle immagini patinate sulle riviste, sono i suoi look strepitosi. Amava mixare i ...

La_Lettura : Edie Sedgwick, bella e impossibile. Su «la Lettura» la graphic novel di Francesco Barilli e Simone Lucciola. Le gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Edie Sedgwick

Zazoom Blog

Era la seconda metà degli Anni 60 .in tubino nero , mary - jane e coprispalle di piume , incarnava alla perfezione la moda dell'epoca. La it - girl della Factory di Andy Warhol , infatti, aveva uno stile unico . Ma al ...Un mix & match dal mood vagamente sixty che non sfigurerebbe nel guardaroba di. Abito in lana a collo alto con rouche sul fondo FALCONERI, cuissard in tessuto con punta quadrata STEVE ...Leggere, divertenti e femminili, le piume sono il trend perfetto per festeggiare in grande stile questo Capodanno.