Tragedia nel mondo del calcio | morto un ragazzo di 18 anni a Torino

(Di venerdì 24 dicembre 2021)undi 18delin lutto: Adrien Sandjo,tesserato nel Cit Turin, ma di proprietà del Bacigalupo, in Promozione, è venuto a mancare in seguito ad un arresto cardiaco durante una partita. I compagni di squadra lo hanno immediatamente soccorso e circondato per proteggerlo, ma purtroppo non è bastato. Sandjo LuttoIlaveva solamente 18quando i medici delle Molinette, in quel di, hanno dichiarato la morte celebrale del giovane calciatore. Sandjo poco prima della pandemia aveva raggiunto l’obiettivo di esordire in Eccellenza, segnando addirittura il gol del definitivo 4-2. Matteo Brignone