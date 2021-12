Speranza: “Non solo le mascherine, ci sarà un altro divieto negli stadi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua a preoccupare la situazione epidemiologica, malgrado i numeri in Italia siano almeno per adesso contenuti rispetto ai Paesi esteri. La variante Omicron si diffonde sempre più, rischiando così di portare a un aumento, anche sostenuto, dei casi positivi. Per questo, il Governo in queste ore ha annunciato diversi provvedimenti volti ad arginare il più possibile il contagio da Covid-19. Particolare rilevanza anche la questione dei grandi eventi sportivi, con conseguenze dirette anche per gli stadi. Per accedervi – oltre al Super Green Pass – sarà infatti obbligatorio indossare la mascherina FFP2, ma non solo. Il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del Consiglio dei Ministri, ha annunciato che “non potranno essere consumate cibi e bevande nei cinema, teatri, museo, eventi sportivi al chiuso, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua a preoccupare la situazione epidemiologica, malgrado i numeri in Italia siano almeno per adesso contenuti rispetto ai Paesi esteri. La variante Omicron si diffonde sempre più, rischiando così di portare a un aumento, anche sostenuto, dei casi positivi. Per questo, il Governo in queste ore ha annunciato diversi provvedimenti volti ad arginare il più possibile il contagio da Covid-19. Particolare rilevanza anche la questione dei grandi eventi sportivi, con conseguenze dirette anche per gli. Per accedervi – oltre al Super Green Pass –infatti obbligatorio indossare la mascherina FFP2, ma non. Il ministro della Salute Roberto, a margine del Consiglio dei Ministri, ha annunciato che “non potranno essere consumate cibi e bevande nei cinema, teatri, museo, eventi sportivi al chiuso, ...

Advertising

matteorenzi : Anticipare la #TerzaDose è una scelta che andava fatta un mese fa, non adesso. Lo abbiamo detto in tutte le salse a… - DSantanche : Non ci sono soldi per tagliare le tasse, per incentivare la natalità, per ridare speranza a imprese, P. Iva e famig… - FiorellaMannoia : 'Non è certo che lui abbia capito che sua moglie non era consenziente. Le ha messo un coltello alla gola? Anche s… - eriksvinyl : “lui lavora ed è un uomo, torna a casa e si riposa” io studio e sono donna, sto a casa e mi miglioro con la speranz… - Rosyfree74 : RT @sarasarli: Dite a #Renzi che #Conte non è mai stato un'coniglio'ha sempre messo la faccia con gli Italiani non ha mai lasciato solo… -