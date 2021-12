Ucraina, Putin alla Nato: pronti alla risposta militare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei vent’anni abbondanti passati al vertice del potere russo, Vladimir Putin non ha mai usato toni così diretti e così duri verso la Nato. «Quel che sta accadendo, l’aumento delle tensioni in Europa, è tutta colpa loro», ha detto ieri allo stato maggiore delle forze armate riunito al ministero della Difesa: «Se l’occidente proseguirà su una linea aggressiva, adotteremo contromisure tecnico-militari proporzionate. Risponderemo con fermezza a passi ostili. Vorrei sottolineare che siamo pienamente autorizzati a farlo». Non è il linguaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei vent’anni abbondanti passati al vertice del potere russo, Vladimirnon ha mai usato toni così diretti e così duri verso la. «Quel che sta accadendo, l’aumento delle tensioni in Europa, è tutta colpa loro», ha detto ieri allo stato maggiore delle forze armate riunito al ministero della Difesa: «Se l’occidente proseguirà su una linea aggressiva, adotteremo contromisure tecnico-militari proporzionate. Risponderemo con fermezza a passi ostili. Vorrei sottolineare che siamo pienamente autorizzati a farlo». Non è il linguaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

