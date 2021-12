Floridia Contro Green pass Obbligatorio per Studenti: Occorre Agire in Maniera Inclusiva (Di lunedì 20 dicembre 2021) La sottosegretaria all’Istruzione Floridia si dichiara Contro l’obbligo di Green pass per Studenti. “Il MoVimento 5 Stelle è contrario alla richiesta, espressa da alcuni sindaci, di introdurre il Green pass ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 20 dicembre 2021) La sottosegretaria all’Istruzionesi dichiaral’obbligo diper. “Il MoVimento 5 Stelle è contrario alla richiesta, espressa da alcuni sindaci, di introdurre il...

