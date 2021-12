Tuffi, Trofeo di Natale 2021: Giovanni Tocci in evidenza a Bolzano (Di domenica 19 dicembre 2021) Alla piscina comunale Karl Dibiasi di Bolzano è andata in archivio una competizione dal sapore tradizionale in territorio italiano per quanto riguarda i Tuffi. Il Trofeo di Natale si è preso la scena e tre categorie di atleti (junior, ragazzi e senior) hanno gareggiato. Prestando attenzione alle prove che hanno visto i coinvolti i tuffatori con maggior esperienza, dalla piattaforma Julian Verzotto si è imposto con 292.20 a precedere Gesu Kay Garcia Torres 255.40 e Davide Baraldi con 201.90. Nella prova dal trampolino 3 metri riservato alle tuffatrici, Sara Borghi con 206.45 ha preceduto Giulia Vittorioso con 196.55 ed Elettra Neroni con 193.35. Nella gara femminile da un metro Chiara Pellacani ha posto il proprio sigillo con lo score di 250.75 davanti a Borghi (218.70) e a Rebecca Curti (211.20). Tra gli uomini, la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Alla piscina comunale Karl Dibiasi diè andata in archivio una competizione dal sapore tradizionale in territorio italiano per quanto riguarda i. Ildisi è preso la scena e tre categorie di atleti (junior, ragazzi e senior) hanno gareggiato. Prestando attenzione alle prove che hanno visto i coinvolti i tuffatori con maggior esperienza, dalla piattaforma Julian Verzotto si è imposto con 292.20 a precedere Gesu Kay Garcia Torres 255.40 e Davide Baraldi con 201.90. Nella prova dal trampolino 3 metri riservato alle tuffatrici, Sara Borghi con 206.45 ha preceduto Giulia Vittorioso con 196.55 ed Elettra Neroni con 193.35. Nella gara femminile da un metro Chiara Pellacani ha posto il proprio sigillo con lo score di 250.75 davanti a Borghi (218.70) e a Rebecca Curti (211.20). Tra gli uomini, la ...

