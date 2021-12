Non solo Real Valladolid, Ronaldo compra un altro club: che cifre! (Di domenica 19 dicembre 2021) Ronaldo “Il fenomeno” è pronto a indossare le vesti di proprietario del Cruzeiro, club di Belo Horizonte (Brasile). L’attaccante ex Inter ha iniziato la sua carriera calcistica proprio nel Cruzeiro, prima di esordire in Europa con il PSV Eindhoven e, acquistando il club di Belo Horizonte, è come se ricambiasse il bene ricevuto anni fa. A tal proposito, come riporta La Gazzetta dello Sport, Ronaldo ha dichiarato di voler acquistare il club perché è ambizioso e ha l’obiettivo di far tornare il Cruzeiro ai fasti di un tempo, nonostante non abbia ancora niente da festeggiare. Ronaldo, Cruzeiro, il FenomenoIl club, infatti, è retrocesso in Serie B nel 2019 dove sta attualmente disputando il terzo campionato consecutivo. Come riporta Calcio e Finanza ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021)“Il fenomeno” è pronto a indossare le vesti di proprietario del Cruzeiro,di Belo Horizonte (Brasile). L’attaccante ex Inter ha iniziato la sua carriera calcistica proprio nel Cruzeiro, prima di esordire in Europa con il PSV Eindhoven e, acquistando ildi Belo Horizonte, è come se ricambiasse il bene ricevuto anni fa. A tal proposito, come riporta La Gazzetta dello Sport,ha dichiarato di voler acquistare ilperché è ambizioso e ha l’obiettivo di far tornare il Cruzeiro ai fasti di un tempo, nonostante non abbia ancora niente da festeggiare., Cruzeiro, il FenomenoIl, infatti, è retrocesso in Serie B nel 2019 dove sta attualmente disputando il terzo campionato consecutivo. Come riporta Calcio e Finanza ...

