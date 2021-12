Tiago Pinto: 'Mercato invernale particolare, non ci saranno rivoluzioni' (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA - La Roma a Bergamo cerca punti contro l'Atalanta di Gasperini dopo la vittoria contro lo Spezia. Il general manager giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA - La Roma a Bergamo cerca punti contro l'Atalanta di Gasperini dopo la vittoria contro lo Spezia. Il general manager giallorossoè intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal ...

Advertising

sportface2016 : #AtalantaRoma, #TiagoPinto: 'Qui per vincere. Mercato? Niente rivoluzioni' - sportli26181512 : Tiago Pinto: 'Mercato invernale particolare, non ci saranno rivoluzioni': Le parole del general manager giallorosso… - sportli26181512 : Roma, Tiago Pinto: 'Zaniolo sta bene, il gol non è un problema. Sul mercato...': Tiago Pinto, dg della Roma, parla… - salvione : Tiago Pinto: 'Mercato invernale particolare, non ci saranno rivoluzioni' - VoceGiallorossa : ???Tiago Pinto: 'Oggi una sfida difficile. A gennaio non ci saranno rivoluzioni' Leggi qui le dichiarazioni integral… -