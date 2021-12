Bonus colonnine auto elettriche, quanto spetta e come funziona (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, il Governo e il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) hanno stanziato 90 milioni di euro, per l’acquisto e l’installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per auto elettriche. L’incentivo prevede un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammesse. Beneficiari di questa agevolazione sono le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, le società, enti pubblici e privati che svolgono un’attività commerciale. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. Bonus colonnine per la ricarica, i fondi Il decreto del Ministero per la Transizione Ecologica (Mite), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 ottobre, ha sbloccato le risorse per 90 milioni. L’80% dei fondi è destinato agli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, il Governo e il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) hanno stanziato 90 milioni di euro, per l’acquisto e l’installazione die infrastrutture di ricarica per. L’incentivo prevede un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammesse. Beneficiari di questa agevolazione sono le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, le società, enti pubblici e privati che svolgono un’attività commerciale. Ogni richiedente può presentare una sola domanda.per la ricarica, i fondi Il decreto del Ministero per la Transizione Ecologica (Mite), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 ottobre, ha sbloccato le risorse per 90 milioni. L’80% dei fondi è destinato agli ...

