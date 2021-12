Addio inevitabile, ritorno di fiamma Juve: che scambio con Kulusevski (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un calciatore di proprietà di un top club sembra destinato a dire Addio: torna di moda la Juventus, scambio super con Kulusevski La pausa del campionato si avvicina velocemente, ma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un calciatore di proprietà di un top club sembra destinato a dire: torna di moda lantus,super conLa pausa del campionato si avvicina velocemente, ma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

MomentiCalcio : Milan, nessun passo in avanti per il rinnovo di Kessie: sembra inevitabile l’addio a fine stagione - notizie_milan : Pellegri-Milan, l’addio è inevitabile: forse già a Gennaio - ale_garotta : Sembra inevitabile il ricorso al mercato per il @bergamo1991, dopo l’addio di Stephanie Enright. Secondo i rumors c… - bernardi94c : RT @InesScaccianoce: Perché nulla si può quando la sfiga decide di tormentarti! Alle 00:05 va via la corrente, e addio connessione! Inevita… - InesScaccianoce : Perché nulla si può quando la sfiga decide di tormentarti! Alle 00:05 va via la corrente, e addio connessione! Inev… -