Basterà il percorso di Saied per uscire dalla crisi tunisina?

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente tunisino, Kais, ha annunciato una road map attesa da tempo per riportare la normalità nel Paese attraverso un referendum costituzionale che si terrà il prossimo luglio, a un anno dal giorno in cui ha preso ampi poteri con mosse che i suoi oppositori definiscono “colpo di stato”. Ildi uscita– che è istituzionale, economica, sociale – è stato reso pubblico con un discorso trasmesso in diretta televisiva, in cui sono state segnate due date fondamentali: il 25 luglio 2022 è stato scelto per il referendum e il 17 dicembre, anniversario della rivoluzione, per le elezioni parlamentari. In mezzo: dal primo gennaio fino al 20 marzo sarà il periodo dedicato alle consultazioni pubbliche, entro giugno dovrà essere pronta una prima bozza della nuova costituzione.in ...