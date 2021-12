**Manovra: governo lavora a norma 'salva Comuni' contro dissesto grandi città** (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - C'è già chi l'ha definita 'salva-Napoli', perché sembra andare incontro ai desiderata del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, che da mesi chiede una mano al governo per evitare il dissesto. A quanto apprende l'Adnkronos, il governo lavora a una norma, con un emendamento ad hoc alla manovra, che riguarderebbe non solo Napoli ma tutti i grandi Comuni in pre-dissesto. Obiettivo sbloccare le assunzioni, nonostante le casse in rosso, ed evitare il default. Come? Elargendo i soldi ai Comuni in difficoltà, spalmandoli su 10 anni. Un aiuto che tuttavia non sarà indolore. Per ottenere le risorse ed evitare il dissesto, infatti, i Comuni che lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - C'è già chi l'ha definita '-Napoli', perché sembra andare inai desiderata del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, che da mesi chiede una mano alper evitare il. A quanto apprende l'Adnkronos, ila una, con un emendamento ad hoc alla manovra, che riguarderebbe non solo Napoli ma tutti iin pre-. Obiettivo sbloccare le assunzioni, nonostante le casse in rosso, ed evitare il default. Come? Elargendo i soldi aiin difficoltà, spalmandoli su 10 anni. Un aiuto che tuttavia non sarà indolore. Per ottenere le risorse ed evitare il, infatti, iche lo ...

