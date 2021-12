Gambardella | “Il nostro territorio ha grandi eccellenze”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 5 dicembre 2021) Aumento dell’energia elettrica, cuneo fiscale, taglio irpef: sono molti i temi caldi che, in questa coda del 2021, investono le aziende. Gli imprenditori da più parti sollecitano l’intervento del Governo per arginare questa nuova scure che si abbatte sul sistema economico e produttivo. Anche i Giovani imprenditori salernitani sono più volte intervenuti sull’argomento. Presidente, la sua azienda è tecnicamente definita un’impresa “energivora”. Quanto l’aumento dell’energia elettrica impatta sulle aziende salernitane? “Il settore della plastica è stato tra i primi a subire in maniera pesante gli effetti del caro-elettricità. Purtroppo ad oggi ne sono investiti tutti i settori. Gli aumenti sono di tale portata che vanno ad incidere in maniera importante su tutte le produzioni. E’ un ulteriore costo che impatta in maniera significativa sul conto economico ...