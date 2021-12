F1, Christian Horner: “Non siamo super sereni per il cambio, ma attaccheremo le Mercedes” (Di domenica 5 dicembre 2021) I controlli hanno dato esito positivo e dunque nessuna sostituzione del cambio per Max Verstappen, alla vigilia del GP d’Arabia Saudita. Nel penultimo round del Mondiale 2021 di F1, la preoccupazione in casa Red Bull era tanta: l’incidente nel corso delle qualifiche non aveva impedito solo all’olandese di realizzare una molto probabile pole-position, ma vi era stato anche il rischio di dover sostituire il componente citato per i danni riportati. Un pericolo scongiurato dall’ispezione sulla monoposto. Ora il pensiero della scuderia di Milton Keynes va alla gara, anche se il 100% della tranquillità non ci può essere sul piano dell’affidabilità della RB16B, oltre che per il dover partire alle spalle delle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton (pole-position) e del finlandese Valtteri Bottas (secondo). “Non si può mai essere sereni, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) I controlli hanno dato esito positivo e dunque nessuna sostituzione delper Max Verstappen, alla vigilia del GP d’Arabia Saudita. Nel penultimo round del Mondiale 2021 di F1, la preoccupazione in casa Red Bull era tanta: l’incidente nel corso delle qualifiche non aveva impedito solo all’olandese di realizzare una molto probabile pole-position, ma vi era stato anche il rischio di dover sostituire il componente citato per i danni riportati. Un pericolo scongiurato dall’ispezione sulla monoposto. Ora il pensiero della scuderia di Milton Keynes va alla gara, anche se il 100% della tranquillità non ci può essere sul piano dell’affidabilità della RB16B, oltre che per il dover partire alle spalle delle duedel britannico Lewis Hamilton (pole-position) e del finlandese Valtteri Bottas (secondo). “Non si può mai essere, ...

