Milano Finanza: Un algoritmo per individuare le plusvalenze sospette, la FIFA ci pensa

Stando a quanto riporta Milano Finanza, la FIFA avrebbe preso contatti con una società (peraltro italiana) in grado di sviluppare un sistema volto a determinare il c.d. «fair value» di un calciatore. Standard Football – così si chiama la società – combinerebbe, per determinare il valore, diversi dati. Dalle prestazioni alla durata del contratto passando per gli infortuni e non solo. Una volta cominciato il lavoro algoritmico, diventerebbe molto più semplice individuare i casi «sospetti» e segnalarli. Si tratterebbe, infatti, degli affari conclusi su cifre particolarmente esorbitanti rispetto al valore oggettivo del calciatore. Standard Football è una società partecipata anche da ex calciatori come Ferrara, Vialli e Balzaretti.

