Brescia, il successo, la scrittura: a tu per tu con Fabio Volo (Di sabato 4 dicembre 2021) Fabio Volo è appena tornato da New York. Fabio Volo ha fatto un altro film. Fabio Volo ha sfornato il suo undicesimo libro. Fabio Volo fa colazione dopo la consueta ora di diretta di radio a ruota libera. Fabio Volo a incontrarlo sembra un déjà vu, un piccolo classico, è in giro da un quarto di secolo, è stato Iena, conduttore televisivo e radiofonico, attore di cinema candidato al David di Donatello, scrittore di successo estremo e urticante per gli altri scriventi. Una specie di Gianni Morandi, per la nostra generazione. Mai uno scandalo, una polemica, sembra venir fuori da un'altra epoca, quando lo scandalo era presentarsi nudo col microfono in mano. Oggi, roba da piccolo coro dell'Antoniano.

