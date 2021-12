“Ora è ufficiale”. Charlene di Monaco, dopo la malattia e il ricovero finalmente una bella notizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Charlene di Monaco si trova in una clinica in Svizzera in un centro specializzato nella cura delle dipendenze: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace – ha detto Alberto -. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”. dopo sei mesi di assenza da casa, la principessa è rientrata dal Sudafrica dove è stata sottoposta a una serie di operazioni che l’hanno molto spossata. Suo marito Alberto è disposto a tutto per curarla e permetterle di tornare regolarmente a casa al fianco dei figli Jacques e Gabriella. Stando a quanto riporta il sito francese LC News, Alberto è disposto a tutto per la Principessa e non si tira indietro davanti a nulla, nemmeno alla richiesta di 300mila euro per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)disi trova in una clinica in Svizzera in un centro specializzato nella cura delle dipendenze: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace – ha detto Alberto -. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”.sei mesi di assenza da casa, la principessa è rientrata dal Sudafrica dove è stata sottoposta a una serie di operazioni che l’hanno molto spossata. Suo marito Alberto è disposto a tutto per curarla e permetterle di tornare regolarmente a casa al fianco dei figli Jacques e Gabriella. Stando a quanto riporta il sito francese LC News, Alberto è disposto a tutto per la Principessa e non si tira indietro davanti a nulla, nemmeno alla richiesta di 300mila euro per ...

