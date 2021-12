Calcagno | «La scorsa stagione la Lega Serie A ha rifiutato la proposta di allungare le rose a 28»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex presidente Aic, oggi vicepresidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha parlato dell’eccesso di partite. “A me fa piacere che finalmente se ne siano accorti anche gli altri, la prima indagine fatta risale a 4 anni fa. Indagine che abbiamo rifatto pochi mesi fa: i top player giocano 70 partite all’anno, di cui 50 con meno di 4 giorni di recupero. Arrivano a fare 90 mila chilometri l’anno, fuori dubbio che non si possa continuare così. Tutti quanti siamo consci del fatto che il valore aggiunto a livello economico possono darlo solo alcuni tipi di competizioni. Il valore economico del nostro calcio è diminuito, siamo in ritardo rispetto alla Premier. Sabbiamo bene che solo certe partite danno un valore aggiunto a livello economico – che spero venga distribuito meglio – ma poi non si può andare avanti in questo modo. Va tenuto conto dell’aspetto ...

A Radio Punto Nuovo: «I top player giocano 70 partite l'anno facendo 90mila chilometri, non si può continuare così» ...Quella dei cosiddetti 'calendari ingolfati' è una problematica grossa che attanaglia i calciatori di Serie A. Sulle possibili risoluzioni è intervenuto ...