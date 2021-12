Belpietro | Dati fasulli Bassetti | Le dice grandi inesatezze La lite in diretta Tc

Advertising

MarzottoMichele : RT @strange_days_82: Un memorabile Belpietro asfalta sui i dati reali Bassetti 2/2 ?????????????? #drittoerovescio #Belpietro #Bassetti #ObbligoVa… - MarzottoMichele : RT @strange_days_82: Un memorabile Belpietro asfalta sui i dati reali Bassetti 1/2 ?????????????? #drittoerovescio #Belpietro #Bassetti #ObbligoVa… - alex_ander01_ : RT @sabrimaggioni: #Belpietro a #Bassetti: “Lei vuole fare il comunicatore ma non è capace: bisogna conoscere i dati x saper comunicare”.… - Stefania_Hanami : RT @todorov_denis: SDENG Un grande Belpietro sbugiarda in diretta il televirologo Bassetti sui dati dei vaccinati in California. Bassett… - GiCagnassola : RT @strange_days_82: Un memorabile Belpietro asfalta sui i dati reali Bassetti 1/2 ?????????????? #drittoerovescio #Belpietro #Bassetti #ObbligoVa… -

Ultime Notizie dalla rete : Belpietro Dati

Adnkronos

Parte da qui lo scontro in diretta tv a 'Dritto e Rovescio' fra Maurizioe Matteo Bassetti. Uno scontro tra numeri,e notizie sulla pandemia, contagi in Usa e nel mondo e vaccini con ...Parte da qui lo scontro in diretta tv a 'Dritto e Rovescio' fra Maurizioe Matteo Bassetti . Uno scontro tra numeri,e notizie sulla pandemia, contagi in Usa e nel mondo e vaccini con ..."In California non esiste il 100% di vaccinati e soprattutto ci sono i contagi e ci sono i morti". Parte da qui lo scontro in diretta tv a 'Dritto e Rovescio' fra Maurizio Belpietro e Matteo Bassetti.' In California non esiste il 100% di vaccinati e soprattutto ci sono i contagi e ci sono i morti' . Parte da qui lo scontro in diretta tv a ...