Lazio | Immobile non è mai rimasto 2 presenze consecutive senza andare a segno in questa Serie A

(Di martedì 30 novembre 2021) Laha la peggior difesa nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (10 reti subite) ed è una delle tre formazioni con più gol incassati nel corso dei primi tempi finora (14 come Sampdoria e Spezia). Laha vinto 10 delle ultime 13 sfide inA contro l’Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’Udinese ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro lain campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedentimai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, lapotrebbe perdere due partite casalinghe di fila inA contro l’Udinese per la prima volta ...