Protesta Trieste: nasce il Coordinamento 15 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama Coordinamento 15 ottobre il nuovo organismo di “pacifici e ghandiani” che rappresenta i cittadini contro l’obbligo vaccinale e green pass e che porterà avanti quindi la manifestazione in corso a Trieste. I portavoce sono il portuale Stefano Puzzer e Dario Giacomini, noto medico no vax di Vicenza, primario radiologo radiato, presidente dell’associazione Contiamoci, nata per i sanitari sospesi. Ne fa parte anche lo psichiatra Marco Bertali.L’annuncio del nuovo movimento è stato dato questa mattina in Porto vecchio. “Non pensate che qualcuno ci stia dettando la linea – ha detto Puzzer – ci stiamo solo organizzando. Non stiamo sotto nessuno”. Sull’ipotesi che la piazza della Protesta si stia spaccando, i portavoce hanno assicurato che si tratta di “un’apparente divisione, è solo questione di ... Leggi su udine20 (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama15il nuovo organismo di “pacifici e ghandiani” che rappresenta i cittadini contro l’obbligo vaccinale e green pass e che porterà avanti quindi la manifestazione in corso a. I portavoce sono il portuale Stefano Puzzer e Dario Giacomini, noto medico no vax di Vicenza, primario radiologo radiato, presidente dell’associazione Contiamoci, nata per i sanitari sospesi. Ne fa parte anche lo psichiatra Marco Bertali.L’annuncio del nuovo movimento è stato dato questa mattina in Porto vecchio. “Non pensate che qualcuno ci stia dettando la linea – ha detto Puzzer – ci stiamo solo organizzando. Non stiamo sotto nessuno”. Sull’ipotesi che la piazza dellasi stia spaccando, i portavoce hanno assicurato che si tratta di “un’apparente divisione, è solo questione di ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - LaStampa : Trieste, prosegue la protesta no Green Pass: “Andremo avanti fino all’abrogazione di questa legge discriminatoria” - NicolaPorro : ?? La protesta di Trieste sbeffeggiata, lo scontro finale sul #redditodicittadinanza e il pericolo anni Settanta per… - Lasorcieredoree : RT @RadioGenova: La protesta a Trieste (19/10/21) contro l'obbligo del passaporto sanitario continua ad oltranza. - FioreFio4 : RT @localteamtv: No Green Pass Trieste, protesta: arrivo Puzzer in piazza Unità #NoGreenPass #Trieste #Protesta -