Italia | riciclo di carta da record | raggiunti gli obiettivi Ue con 15 anni di anticipo Unirima | ' Pnrr grande occasione'

Advertising

ConsumForum : RT @Radio1Rai: Italia virtuosa nel riciclo di carta e cartone, oltre l'87% nel 2020. Un primato che ci permette di superare e anticipare di… - Radio1Rai : Italia virtuosa nel riciclo di carta e cartone, oltre l'87% nel 2020. Un primato che ci permette di superare e anti… - florio_emanuele : RT @archimedix73: Poi per la plastica ed il vetro siamo gli ultimi della lista.... ed abbiamo la percentuale di microplastiche più alta di… - giulio_galli : L'#Italia ha preso sul serio il #riciclo di #carta e #cartone, e i risultati si vedono! Modello da imitare #Unirima… - you6mysky : RT @MediasetTgcom24: Riciclo carta, l'Italia supera e anticipa di 15 anni il target Ue #carta -

Ultime Notizie dalla rete : Italia riciclo

L'ha raggiunto l'obiettivo europeo suldella carta con 15 anni di anticipo: il traguardo dell' 85 % del tasso di, fissato per il 2035, è stato toccato già quest'anno. E, anzi, è ...Il tasso didegli imballaggi di carta e cartone inha raggiunto, con 15 anni di anticipo e per la prima volta, l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2035, superando la soglia richiesta del 2,...Il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha raggiunto, con 15 anni di anticipo e per la prima volta, l’obiettivo europeo dell’85% fissato per il 2035, ...Un Paese sempre più Green: sul riciclo di carta raggiunti gli obiettivi UE con 15 anni di anticipo e siamo terzi per i brevetti sul riciclo della plastica ...