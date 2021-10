Australian Open solo per vaccinati: «Il palmares non conta». Djokovic: «Forse non ci sarò» (Di martedì 19 ottobre 2021) “Il palmares non conta”, dice Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria. Chi vuol giocare gli Australian Open dovrà essere vaccinato. Le regole sanitarie valgono per tutti, campioni o meno. E così quello di Melbourne potrebbe diventare il primo Slam solo per vaccinati, tenendo fuori tutti quei giocatori no-vax o ni-vax che fanno barricata. A cominciare dal più ingombrante di tutti, Novak Djokovic. Se Andrews oppone un orgoglioso “al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto”, il numero uno del mondo si ritrae: “Ancora non so se andrò a Melbourne. Non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, è una questione privata e una domanda inappropriata. La gente si sta spingendo troppo in là prendendosi la libertà di chiedere e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) “Ilnon”, dice Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria. Chi vuol giocare glidovrà essere vaccinato. Le regole sanitarie valgono per tutti, campioni o meno. E così quello di Melbourne potrebbe diventare il primo Slamper, tenendo fuori tutti quei giocatori no-vax o ni-vax che fanno barricata. A cominciare dal più ingombrante di tutti, Novak. Se Andrews oppone un orgoglioso “al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto”, il numero uno del mondo si ritrae: “Ancora non so se andrò a Melbourne. Non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, è una questione privata e una domanda inappropriata. La gente si sta spingendo troppo in là prendendosi la libertà di chiedere e ...

