Primo soccorso sanitario BLS, al via il 43° corso indetto dalla Misericordia

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono aperte le iscrizioni per il 43° corso di Primo soccorso sanitario BLS per Soccorritori di 1°, indetto ed organizzato dalla Misericordia di Benevento. Il corso è aperto a tutti i cittadini ambosesso dai 16 anni in su, per poter poi svolgere attività di volontariato presso l'Associazione nei vari Settori Operativi. I Corsisti, al termine del periodo formativo, che avrà luogo con cadenza settimanale, in base alle attitudini e alla loro predisposizione potranno scegliere di svolgere le attività sulle Unità Mobili di soccorso nel Settore UMS, sulle Autovetture per il servizio sociale e Taxi farmaco nel Settore Sociale oppure Operatore al Centro Operativo.

