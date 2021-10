(Di sabato 16 ottobre 2021) Amigliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestarele continue interruzioni di. I manifestanti puntano il ditola società Luma. Da quando il 1° giugno Luma ha firmato un contratto per la gestione della rete elettrica sull’isola la situazione, già difficile, sull’isola è peggiorata. Negli ultimi mesi si

Advertising

Billa42_ : Puerto Rico: proteste contro l’interruzione di corrente - slxwerr : cazzo ci fa mio zio a Puerto rico -

Ultime Notizie dalla rete : Puerto Rico

Notizie Geopolitiche

Alcuni, come Celia Cruz, espatriano negli USA e creano quel filone che frae New York, con l'aggiunta dell'influenza colombiana, crea il fenomeno - salsa . Negli anni 60, mentre il mondo ...Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, nel discorso tenuto a Punta Cana () al Symposium "Le sfide dell'assistenza sanitaria nel mondo di oggi" dell'...A Puerto Rico migliaia di cittadini arrabbiati sono scesi in piazza per protestare contro le continue interruzioni di corrente."L'accompagnamento ad accogliere la necessità di vivere umanamente anche la malattia e la morte" è la sfida "che deve accomunarci". Lo ha detto mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accad ...