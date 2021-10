Stefano Puzzer: "A Trieste nessun blocco, chi vuole lavora" (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non c’è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa” . Lo ha detto Stefano Puzzer, il leader della protesta no green pass in corso al porto di Trieste. Alcuni lavoratori portuali che non aderiscono alla manifestazione stanno in effetti regolarmente raggiungendo la loro postazione. Sembrano quindi ridimensionarsi i proclami dei giorni scorsi quando il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste aveva annunciato a partire da oggi il blocco “a oltranza” del porto per protestare contro l’obbligo di Green pass per poter lavorare. Sono già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione. Non si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non c’è, chire lo fa” . Lo ha detto, il leader della protesta no green pass in corso al porto di. Alcunitori portuali che non aderiscono alla manifestazione stanno in effetti regolarmente raggiungendo la loro postazione. Sembrano quindi ridimensionarsi i proclami dei giorni scorsi quando il Coordinamento deitori portuali diaveva annunciato a partire da oggi il“a oltranza” del porto per protestare contro l’obbligo di Green pass per poterre. Sono già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di, luogo di ritrovo della manifestazione. Non si ...

