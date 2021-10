Questo poliziotto non è «incavolato» con «la ministra Lamorgese» | è un video del 2013

Advertising

Giorgiolaporta : Perché il poliziotto in borghese è stato deferito se ha fatto correttamente il suo dovere? Questo signore si è sveg… - Liberop79653844 : RT @andrea77CT: @natalinogori51 @Liberop79653844 Infiltri? Questo poliziotto che prima ha istigato con un calcio e che subito ha iniziato a… - LaSfinge5 : @matteosalvinimi Ricordo bene quando tu Ministro avevi promesso nuove assunzioni + organico, stipendi più alti, div… - federicovizo87 : Io stanotte ho perso tutti gli anni di vita che mi rimanevano da vivere. Devono fare santo il poliziotto che mi ha… - AnnaP1953 : RT @GiuseppePalma78: Rispetto il ruolo e il lavoro delle forze dell'ordine, ma questo poliziotto in borghese che prende a cazzotti una pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo poliziotto

... è uno dei film di fantascienza ucronica più disturbanti e violenti (anche per chi amatipo ... sarà questa a sperimentare sul corpo mutilato delAlex Murphy, trasformandolo nel primo ...L'obbligo del Green pass scatta in agricoltura per circa 400 mila lavoratori che inmomento ... una circolare del capo della polizia, Lamberto Giannini prevede che unpotrà continuare ...Vent'anni fa debuttava l'anime Cyborg 009: The Cyborg Soldier. Cogliamo l'occasione per citare i cyborg più importanti del cinema e della tv ai fini di una riflessione sui limiti tra uomo e macchina.La parte rimossa dal video pubblicato via Facebook riguarda un assalto dei manifestanti contro gli agenti Il video è stato tagliato. A differenza del video TikTok, quello pubblicato via Facebook risul ...