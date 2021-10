Russia, 973 morti in un giorno: massimo da inizio pandemia (Di martedì 12 ottobre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid - 19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta la Tass, citando il centro operativo nazionale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid - 19, ilin undall'dell'epidemia. Lo riporta la Tass, citando il centro operativo nazionale ...

