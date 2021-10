Migranti, Unhcr: “15 morti al largo della Libia” (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuova tragedia dell’immigrazione al largo della Libia. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha dato notizia di 15 morti tra i quasi 200 Migranti che si trovavano a bordo di due imbarcazioni salpate da Zwara e Alkhoms. I corpi sono stati trasferiti alla Base navale di Tripoli, dove sono stati assistiti i 177 sopravvissuti, si legge in un tweet. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuova tragedia dell’immigrazione al. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati () ha dato notizia di 15tra i quasi 200che si trovavano a bordo di due imbarcazioni salpate da Zwara e Alkhoms. I corpi sono stati trasferiti alla Base navale di Tripoli, dove sono stati assistiti i 177 sopravvissuti, si legge in un tweet. L'articolo proviene da Italia Sera.

