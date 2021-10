Ripreso mentre picchia un manifestante dei ‘No Green Pass’: segnalato poliziotto in borghese (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ stata messa, finalmente, la parola fine al ‘giallo’ sul poliziotto che sabato scorso, durante la manifestazione dei no Green pass a Roma (che si è trasformata in guerriglia), è stato Ripreso prima tra i protestanti, poi in altre immagini intento a colpire una persona a terra. No Green Pass, segnalato poliziotto in borghese I video che riprendevano il poliziotto hanno fatto il giro dei social (e non solo), tra non poche polemiche. Polemiche a cui lo stesso oggi ha messo fine perché questa mattina l’uomo si è spontaneamente presentato in Questura e sarà ora segnalato all’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’operato. Nella giornata ieri, inoltre, è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ stata messa, finalmente, la parola fine al ‘giallo’ sulche sabato scorso, durante la manifestazione dei nopass a Roma (che si è trasformata in guerriglia), è statoprima tra i protestanti, poi in altre immagini intento a colpire una persona a terra. NoPass,inI video che riprendevano ilhanno fatto il giro dei social (e non solo), tra non poche polemiche. Polemiche a cui lo stesso oggi ha messo fine perché questa mattina l’uomo si è spontaneamente presentato in Questura e sarà oraall’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’operato. Nella giornata ieri, inoltre, è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente ...

