(Di domenica 10 ottobre 2021): arriva, non arriva? Questo mese avrò finalmente gli arretrati? Sono domande e difficoltà con cui purtroppo fanno i conti i supplentiranei della scuola, con contratto max fino all'ultimo giorno di lezione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Stipendio supplenze temporanee, dopo quanto tempo il primo pagamento -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendio supplenze

Orizzonte Scuola

... introducendo forme di carriera e aumenti dilegati al costo della vita, assieme a ...alla stabilizzazione dei precari storici e di tutti coloro che hanno superato i 24 mesi di".... introducendo forme di carriera e aumenti dilegati al costo della vita, assieme a ...alla stabilizzazione dei precari storici e di tutti coloro che hanno superato i 24 mesi di".Cinquanta precari della scuola senza salario da maggio e giugno. I ritardi in busta paga sono stati segnalati da Pordenone al ministero dell’Istruzione. «Non si sblocca il caso di una cinquantina di s ...(Teleborsa) - In Italia manca la valorizzazione stipendiale degli insegnanti: a fine carriera gli stipendi dei nostri docenti sono la metà di quelli di altri Paesi, come la Germania. Questo l'allarme ...