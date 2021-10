**Roma: Fico, ‘Gualtieri o Michetti? Non voto nella Capitale’** (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Non sono cittadino romano. Non voto a Roma”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, risponde così ai cronisti che gli chiedono chi sosterebbe ai ballottaggi, tra Roberto Gualtieri e Enrico Michetti, se votasse a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Non sono cittadino romano. Nona Roma”. Il presidente della Camera, Roberto, risponde così ai cronisti che gli chiedono chi sosterebbe ai ballottaggi, tra Roberto Gualtieri e Enrico, se votasse a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

