Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc dopo le libere a Istanbul: 'La macchina è competitiva' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - SkySportF1 : ?? Buon passo di Leclerc e Sainz ???? Giovinazzi in top 10 (-20' #FP2) LIVE ? - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gp Turchia: Leclerc 'finora tutto bene, siamo competitivi': (ANSA) - ROMA, 08 OTT - 'Rispetto allo… - tuitaleclerc : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc dopo le libere a Istanbul: 'La macchina è competitiva' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - leclerc16CL : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc dopo le libere a Istanbul: 'La macchina è competitiva' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Leclerc

Così il pilota della Ferrari Charlesdopo le libere del venerdì, che ha chiuso con il secondo tempo assoluto dietro a Lewis Hamilton. "Tuttavia, anche se per ora il weekend è positivo, ...Così Charlesal termine delle due prove libere del venerdì per quanto riguarda il GP di2021 . Ai microfoni di Sky Sport , il ferrarista continua: 'Sono contento, quando il posteriore ...ISTANBUL - Al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Turchia, sedicesimo appuntamento stagionale del mondiale di F1, Charles Leclerc può sorridere. Il monegasco ha dimostrato di poter ...Lo spagnolo, soddisfatto dalle prestazioni della SF21 sul tracciato di Istanbul, è apparso rammaricato dal dover scontare proprio qui la penalizzazione per il cambio di power unit ...