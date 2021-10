LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Barbieri seconda nella scratch dell’Omnium! Occhio a Milan nell’inseguimento individuale (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00. Nonostante una bella volata dell’azzurro, vince il polacco Rudyk con 0?128 di vantaggio e accede agli ottavi. Ora Dmitriev (Rus)-Minchev (Bul) 12.58: Vittoria per Derache su Hlova. Ora Bianchi contro Rudyk 12.56: Prima sfida tra Derache (Fra) e Hlova (Blr) 12.54: Tra poco i sedicesimi di finale dello sprint individuale uomini. L’azzurro Bianchi affronta il polacco Rudyk nella seconda sfida 12.52: Brava Rachele Barbieri che battezza la ruota della britannica Archibald e chiude seconda la scratch alle spalle della forte atleta inglese. Terza Pikulik, quarta Van der Duin, poi Baleisyte, Martins, Berteau, Bacikova, Dideriksen, Tutenberg nelle prime dieci posizioni 12.49: Dieci giri al termine, si avvicina la ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00. Nonostante una bella volata dell’azzurro, vince il polacco Rudyk con 0?128 di vantaggio e accede agli ottavi. Ora Dmitriev (Rus)-Minchev (Bul) 12.58: Vittoria per Derache su Hlova. Ora Bianchi contro Rudyk 12.56: Prima sfida tra Derache (Fra) e Hlova (Blr) 12.54: Tra poco i sedicesimi di finale dello sprintuomini. L’azzurro Bianchi affronta il polacco Rudyksfida 12.52: Brava Racheleche battezza la ruota della britannica Archibald e chiudelaalle spalle della forte atleta inglese. Terza Pikulik, quarta Van der Duin, poi Baleisyte, Martins, Berteau, Bacikova, Dideriksen, Tutenberg nelle prime dieci posizioni 12.49: Dieci giri al termine, si avvicina la ...

