Gianni Lettieri (Atitech) a Radio Crc: Manfredi persona seria, contento del risultato delle elezioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sono appassionato della mia città, la mia candidatura a sindaco fu una scelta presa solo ed esclusivamente per Napoli, non per fare politica ma per amministrare e risolvere i problemi atavici che attanagliano la città, per i giovani e per le famiglie. Anche se credo che l’imprenditore a modo suo faccia politica tutti i giorni, una politica diversa, aprendo aziende, pagando gli stipendi, facendo sacrifici economici e finanziari, anche quello è un atto politico importante per il territorio”. Lo ha detto Gianni Lettieri, presidente di Atitech, intervenendo questa mattina a Radio Crc Targato Italia, durante la trasmissione Barba&Capelli. “Sono contento del risultato delle elezioni comunali – ha aggiunto Lettieri – Gaetano ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sono appassionato della mia città, la mia candidatura a sindaco fu una scelta presa solo ed esclusivamente per Napoli, non per fare politica ma per amministrare e risolvere i problemi atavici che attanagliano la città, per i giovani e per le famiglie. Anche se credo che l’imprenditore a modo suo faccia politica tutti i giorni, una politica diversa, aprendo aziende, pagando gli stipendi, facendo sacrifici economici e finanziari, anche quello è un atto politico importante per il territorio”. Lo ha detto, presidente di, intervenendo questa mattina aCrc Targato Italia, durante la trasmissione Barba&Capelli. “Sonodelcomunali – ha aggiunto– Gaetano ...

GianniLettieri : RT @AtitechOfficial: Gianni Lettieri: “#Atitech riparte dal #lavoro. Dopo aver messo a disposizione uno degli hangar di Capodichino per i v… - IlSudOnLine : Gianni Lettieri, Atitech: open day per cercare giovani under 35 specializzati - informazionecs : Gianni Lettieri: la biografia e le attività alla guida di Atitech - GianniLettieri : Atitech, la società di Gianni Lettieri cerca nuovi giovani da assumere - francobus100 : Atitech, la società di Gianni Lettieri cerca nuovi giovani da assumere -