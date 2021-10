Pordenone | Lovisa ha deciso | avanti con Rastelli

Advertising

peterkama : Stavolta niente ribaltone. Il Pordenone va avanti con Massimo Rastelli. La notte ha portato consiglio e convinto Ma… - psb_original : Pordenone, nessun ribaltone: Lovisa conferma Rastelli in panchina #SerieB - peterkama : Tremano i muri dello spogliatoio del Pordenone al Teghil. Mauro Lovisa mette sotto processo la squadra, vieta a tut… - infoitsport : Pordenone, Lovisa: 'Così si rischia la dignità. Con la Ternana inizia il nostro campionato' - infoitsport : Pordenone – Vicenza, Lovisa: “Hanno meritato di vincere, ma prima di mollare ne vedremo delle belle” -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Lovisa

La società conferma il tecnico in panchina e guarda con fiducia alla ripresa del campionato dopo la ...Domenica il" alle 16:15 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro " è atteso da una gara ... In merito, alla luce dei ridotti dati della prevendita , interviene il presidente Mauro: "In ...La riflessione ha portato alla conferma: il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, continua con Massimo Rastelli in panchina nonostante l'ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato fino ...Le fere preparano la sfida del 16 ottobre col Pordenone. Oggi lavoro al "Taddei", amichevole nel fine settimana ...