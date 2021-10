Inchiesta Regio Torino | 2 patteggiamenti e Guenno a giudizio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Regio

ANSA Nuova Europa

Ci sarà uno processo a Torino per questioni collegate alla nomina di William Graziosi a sovrintendente del Teatro. Il gup Stefano Sala ha rinviato a giudizio Roberto Guenno, un corista che, secondo la procura, sfruttando le proprie conoscenze all'interno del Movimento 5 Stelle e le relazioni con la sindaca ...... come farà con gli articoli scritti vent'anni dopo da ispettore delCommissariato all'... l'', ha potuto ricostruire la vicenda del movimento dei Fasci Siciliani dei Lavoratori (1891/1894) ...Ci sarà uno processo a Torino per questioni collegate alla nomina di William Graziosi a sovrintendente del Teatro Regio. (ANSA) ...Si abbracciano nella bufera che ha investito i loro partiti, Lega e Fdi, si baciano e si promettono eterno amore e un futuro di gloria al governo del paese. Giorgia Meloni (Fdi) e Matteo Salvini (Lega ...