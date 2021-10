Restomod - Testarossa by Officine Fioravanti | anni 80 | oggi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La Ferrarientra nel nuovo millennio grazie alle. La supercar degliOttanta, di cui vi proponiamo anche la storia e la Prova su strada originale, fa un salto temporale conservando l'estetica del suo tempo ma concedendosi tanti vezzi tecnologici. Il 12 cilindri boxer - sempre abbinato a un cambio manuale con trazione posteriore - oltrepassa i 500 CV toccando i 9.000 giri/min, mentre il peso scende di 130 kg per raggiungere prestazioni impensabili per il secolo scorso. Fedele al passato. Il progetto disi basa su un esemplare della prima serie delladel 1984, quella nota agli appassionati per la presenza del singolo specchietto retrovisore sinistro alto e del fissaggio monodado dei cerchi di lega. Gli interventi hanno riguardato ...