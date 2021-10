Clarissa Selassié, Jo e Ainett contro Signorini e il GF: “Adesso si può offendere e dire tutto” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nessuna squalifica per Soleil Sorge Venerdì sera, in occasione della sesta puntata del Grande Fratello Vip 6 il gruppo composto da Ainett Stephens, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Jo Squillo ha avuto un’amara sorpresa. Gli autori del reality show non soltanto non ha squalificato Soleil Sorge per la sua frase L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nessuna squalifica per Soleil Sorge Venerdì sera, in occasione della sesta puntata del Grande Fratello Vip 6 il gruppo composto daStephens, Jessica, Lulù e, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Jo Squillo ha avuto un’amara sorpresa. Gli autori del reality show non soltanto non ha squalificato Soleil Sorge per la sua frase L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DonnaGlamour : Clarissa Selassié attacca Davide Silvestri: “Ti travolgo come un treno” - TrueLoveDany : Non ricordo concorrenti così nocivi per il gioco e la trasmissione, al #gfvip, come le sorelle #selassie! Lulù sta… - chairlafra : Clarissa si è lamentata che dopo la parola scimmie di Soleil, Davide alle Selassie diceva avete ragione, ma lo stes… - 45Mendizibal : RT @Zappullaclary: Vi piace Clarissa Selassiè ? - DenisDecorte : Clarissa Selassiè offende ancora Davide Silvestri: “Ti travolgo come un treno maleducato!” – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié Clarissa Selassié attacca Davide Silvestri: 'Ti travolgo come un treno' Blogtivu.com ha riportato con esattezza le parole che Clarissa ha scambiato con le due confidenti: ' Sei un po' maleducato tu in faccia a me 'qui c'è gente che non fa un cazz*' non me lo dici. Questa ...

Lulù Selassié in lacrime al GF Vip per un segreto di Sophie Codegoni: 'Sono rimasta davvero senza parole' GF Vip, Lulù Selassié esclusa al segreto di Sophie: il suo sfogo Parlando con Clarissa, Lulù si è sfogata così: " Io mi sento esclusa, sono sincera . Con tutto quello che abbiamo passato nella vita ...

La prevenzione a ogni età, progetto per informazioni vaccinali a portata di mouse Affaritaliani.it Blogtivu.com ha riportato con esattezza le parole cheha scambiato con le due confidenti: ' Sei un po' maleducato tu in faccia a me 'qui c'è gente che non fa un cazz*' non me lo dici. Questa ...GF Vip, Lulùesclusa al segreto di Sophie: il suo sfogo Parlando con, Lulù si è sfogata così: " Io mi sento esclusa, sono sincera . Con tutto quello che abbiamo passato nella vita ...