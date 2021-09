MotoZoo Racing in pista a Portimao ma senza Fabrizio (Di giovedì 30 settembre 2021) Una Supersport ancora scossa ed addolorata approda a Portimao, e MotoZoo Racing sarà in pista. Con un’importante novità: Michel Fabrizio non ci sarà. Come vi avevamo già detto, Michel Fabrizio ha appeso il casco al chiodo, per protestare in nome della sicurezza. Il team manager Fabio Uccelli proseguirà con due Kawasaki, ed ha già trovato un sostituto per l’ex Superbike. Presente anche Shozo Kawasaki, al suo ultimo impegno stagionale: infatti, il giapponese è iscritto alla classe Challenge, la quale non prenderà parte alle prove extraeuropee in Argentina e Indonesia. Michel Fabrizio annuncia il ritiro per protesta Chi sostituisce Michel Fabrizio al MotoZoo Racing a Portimao? Per rimpiazzare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Una Supersport ancora scossa ed addolorata approda a, esarà in. Con un’importante novità: Michelnon ci sarà. Come vi avevamo già detto, Michelha appeso il casco al chiodo, per protestare in nome della sicurezza. Il team manager Fabio Uccelli proseguirà con due Kawasaki, ed ha già trovato un sostituto per l’ex Superbike. Presente anche Shozo Kawasaki, al suo ultimo impegno stagionale: infatti, il giapponese è iscritto alla classe Challenge, la quale non prenderà parte alle prove extraeuropee in Argentina e Indonesia. Michelannuncia il ritiro per protesta Chi sostituisce Michelal? Per rimpiazzare ...

