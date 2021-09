Lega, i salviniani ce l’hanno con Giorgetti: “Lui vuole Draghi al Quirinale per diventare premier” (Di giovedì 30 settembre 2021) salviniani contro Giorgetti nella Lega, dove soffiano venti di tempesta. Negarlo sarebbe inutile. E mentre Matteo Salvini innalza le barricate in difesa della sua linea populista i fedelissimi si tolgono i sassolini dalla scarpa. Sassolini che vanno tutti a finire su Giancarlo Giorgetti, che con la sua intervista di tre giorni fa ha aperto nella Lega una partita che non si sa come andrà a finire. Nella Lega scorrono i veleni. Contro Giorgetti “Nei corridoi di Montecitorio – scrive La Stampa – ma anche nelle piazze della campagna elettorale, i veleni verso il ministro dello Sviluppo economico sono molto diffusi: «vuole mandare Draghi al Quirinale per diventare premier», dice un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021)contronella, dove soffiano venti di tempesta. Negarlo sarebbe inutile. E mentre Matteo Salvini innalza le barricate in difesa della sua linea populista i fedelissimi si tolgono i sassolini dalla scarpa. Sassolini che vanno tutti a finire su Giancarlo, che con la sua intervista di tre giorni fa ha aperto nellauna partita che non si sa come andrà a finire. Nellascorrono i veleni. Contro“Nei corridoi di Montecitorio – scrive La Stampa – ma anche nelle piazze della campagna elettorale, i veleni verso il ministro dello Sviluppo economico sono molto diffusi: «mandarealper», dice un ...

