Leonardo Di Caprio investe e crede nel futuro della carne coltivata

Leonardo DiCaprio, noto per le sue posizioni ambientaliste, ha di recente deciso di investire una cifra non ancora resa nota in due startup, una israeliana e una olandese, che stanno sperimentando la carne coltivata a partire da cellule modificate di giovani manzi. Leonardo DiCaprio, attore e ambasciatore per la lotta al cambiamento climatico, ha deciso di investire in questo settore emergente.

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Caprio Geely porta in Borsa il gioiello Polestar: valutazione 20 miliardi di dollari Polestar, che conta la star Leonardo di Caprio come azionista, ha commercializzato solo due modelli dalla sua creazione nel 2017. Il market cap di 20 miliardi di dollari, compreso il patrimonio dei ...

Polestar, la Tesla europea si quota al Nasdaq: Ipo da 20 miliardi di dollari Il marchio, di proprietà di Volvo e della cinese Geely , che detiene come azionista la star del cinema Leonardo Di Caprio , ha annunciato la quotazione al Nasdaq con una valutazione da 20 miliardi di ...

Leonardo Di Caprio investe nella carne sintetica per combattere la crisi climatica

