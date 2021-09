Sanremo 2022, Amadeus Fiorello? Si ci sarà anche se mi ha insultato …» (Di sabato 25 settembre 2021) Sanremo 2022 è alle porte se si considera che l’organizzazione richiede una macchina da guerra che viene messa in moto alla fine dell’estate per poi arrivare al mese di febbraio con il prodotto confezionato nei minimi dettagli. Dopo le prime titubanze, Amadeus ha confermato la sua presenza e, nelle ultime ore, anche quella di Fiorello, per lui da sempre, un fratello. Amadeus, ospite da Bruno Vespa a Porta a porta ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sia sul prossimo Festival di Sanremo che sul rapporto che c’è tra lui e Fiorello. Amadeus ospite da Bruno Vespa a Porta a porta fa dichiarazioni importanti Amadeus ospite da Bruno Vespa a Porta a porta ha detto al padrone di casa: «Tu sai che per me è come se ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021)è alle porte se si considera che l’organizzazione richiede una macchina da guerra che viene messa in moto alla fine dell’estate per poi arrivare al mese di febbraio con il prodotto confezionato nei minimi dettagli. Dopo le prime titubanze,ha confermato la sua presenza e, nelle ultime ore,quella di, per lui da sempre, un fratello., ospite da Bruno Vespa a Porta a porta ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sia sul prossimo Festival diche sul rapporto che c’è tra lui eospite da Bruno Vespa a Porta a porta fa dichiarazioni importantiospite da Bruno Vespa a Porta a porta ha detto al padrone di casa: «Tu sai che per me è come se ...

