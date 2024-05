Ai Act - c’è l’approvazione | è la prima legge sull’Intelligenza artificiale

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente laUe(Ai Act). La legislazione segue un approccio basato sul rischio: maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe saranno le regole. È il primo del suo genere al mondo ed ambisce a stabilire uno standard globale per la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”rie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di Legge per l’introduzione di disposizioni e per la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. quotidiano

Un'ondata di ottimismo pervade l'Italia riguardo al futuro del lavoro, nonostante l'avvento dell'intelligenza artificiale . È quanto emerge da un SONDAGGIO condotto dall'Istituto Piepoli per il Festival del Lavoro, in corso a Firenze. L'articolo La maggioranza degli italiani chiede corsi di formazione sull’intelligenza artificiale : “Alleggerirà i compiti più gravosi , ma servono regole”. orizzontescuola

