Morto Karl Heinz Schnellinger - chi era l’angelo biondo rossonero che fece quasi piangere l’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 – Volkswagen, Panzer, der Italiener, Carlo Martello. Solido e affidabile come un’auto tedesca. Mai cattivo, robusto quando serviva. Senza mai perdere l’aplomb. Il Milan e il calcio italiano dicono addio a, difensore tedesco con quella faccia un po’ così, da turista della Ruhr in vacanza a Rimini con sandali e braghe corte. È stato uno degli stranieri più amati prima della chiusura delle frontiere, botta di autarchia anni ‘70 con la quale il calcio tricolore cercò di preservare vivai e italianità. Un amore evidentemente ricambiato: Panzer, a fine carriera, decise di stabilirsi in Italia, in quella Milano con il coeur in man che l’aveva accolto e osannato. E qui èieri sera, lunedì 20 maggio, all’età di 85 anni. Lo piangono i milanisti e tutti gli appassionati del ...