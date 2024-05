Grande successo l’esibizione dell’Orchestra composta Buonarroti – Vinci alla 2^ edizione di Aule Armoniche…

Una pioggia di medaglie per l’Italia Giovanile di Karate a La Coruna. Alla Youth League, gli Azzurri conquistano ben 26 allori e scrivono ancora la storia. Gli Under 21 fanno 8 medaglie, gli Juniores 6, i Cadetti 7 e gli Under 14 5. Circa 3000 gli atleti che hanno partecipato alla competizione. Il racconto delle gare – Fonte fijlkam.it Le medaglie degli Under 21 Sono otto le medaglie totali conquistate dai Karateka italiani, su un totale di 12 categorie di peso.

